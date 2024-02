Il 21enne barese Davide Grazioso sbanca a “Avanti un altro”, vince 44 mila euro

0 SHARES Condividi Tweet

Davide Grazioso, 21enne di Bitetto, vince 44mila euro a “Avanti Un Altro” su Canale 5, pianificando di investire il premio in un’auto e nel suo futuro accademico.

Il successo di Davide Grazioso a “Avanti Un Altro”

Davide Grazioso, giovane barese di soli 21 anni, ha recentemente fatto notizia per la sua straordinaria vittoria al popolare show televisivo “Avanti Un Altro”, condotto da Paolo Bonolis. Originario di Bitetto, Davide ha portato a casa un montepremi di 44mila euro, una cifra significativa che ha intenzione di utilizzare saggiamente.

Investimenti futuri e momenti indimenticabili

Grazioso, studente di Informatica, ha espresso il desiderio di investire i soldi vinti in un’automobile e di mettere da parte una somma per i suoi studi e il futuro. La vittoria a “Avanti Un Altro” non è stata solo un successo finanziario per Davide ma anche un’esperienza umanamente arricchente. Ha descritto l’atmosfera dietro le quinte come accogliente e rilassata, sottolineando le piacevoli interazioni con conduttori e ospiti dello show.

Una vittoria inaspettata

La partecipazione di Grazioso al programma è nata quasi per gioco, con la sua candidatura inviata insieme ad altre per diversi game televisivi. La puntata che lo ha visto trionfare è stata trasmessa il 15 febbraio, diventando un momento di grande sorpresa per amici e familiari che non erano a conoscenza della sua vittoria, ad eccezione della madre. Questo momento ha rappresentato un punto di svolta per il giovane Davide, che ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo e con una somma considerevole da dedicare ai suoi progetti personali e accademici.