Fedez contro Travaglio: scintille a Muschio Selvaggio

Scintille in diretta tra Travaglio e Fedez per le parole su Chiara Ferragni.

Nella puntata di oggi, lunedì 19 febbraio di “Muschio Selvaggio”, un acceso scambio di opinioni ha coinvolto Marco Travaglio e Fedez, evidenziando tensioni legate a Selvaggia Lucarelli e la sua critica a Chiara Ferragni, paragonata a Wanna Marchi. L’episodio ha sollevato questioni di verità giornalistica e le dinamiche di critica pubblica.

Il confronto diretto

La discussione si è accesa quando Travaglio ha toccato il nervo scoperto di Fedez, citando Selvaggia Lucarelli e il suo impatto sull’immagine pubblica di Chiara Ferragni. Queste le parole di Travaglio: “ Non mi piace fare i processi agli assenti. Fedez sta sui coglioni alla Lucarelli perché ha pizzicato Chiara Ferragni. Io di Selvaggia Lucarelli ne vorrei avere 20. Tutti i giornali seri vorrebbero averne 20, perché una che ti fa gli scoop ripresi da tutti, la vorresti avere. Lei piace quando prende quelli di destra, non piace quando prende quelli di sinistra. […] Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana per quelli che mentono tutti i giorni ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola”.

Fedez ha risposto “Noi non pensiamo che dica sempre la verità”, evidenziando una frizione tra la difesa del personale e la critica pubblica.

La risposta di Travaglio

Travaglio, a queste parole di Fedez, ha risposto così: “Bene, io invece si. E quindi sono stupefatto, non sono minimamente turbato. Dopo di che mi dirai da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla ‘falsa giornalista’ ma non mi risulta che tu sia giornalista e nemmeno un pubblicista. […] Che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all’Albo dei Giornalisti?! […] È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità”.