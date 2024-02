20enne perde la vita dopo che l’auto finisce in un canale. “Autista e altro passeggero salvi per miracolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente a Gemona, Udine: un’auto precipita in un canale causando la morte di Matteo Pittana, ventenne. Sopravvissuti gli altri due passeggeri.

Incidente notturno a Gemona

Nella tranquilla provincia di Udine, la notte si è trasformata in tragedia quando l’auto con a bordo Matteo Pittana, ventenne, è finita in un canale a Gemona. Il tragico evento si è verificato intorno alle 3, quando il veicolo è uscito di strada, precipitando nel canale Ledra. La dinamica dell’incidente ha scosso la comunità locale, riportando l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne.

La lotta per la sopravvivenza

Mentre l’auto si immergeva nelle fredde acque del canale, l’autista e un altro passeggero, entrambi ventenni come la vittima, sono riusciti miracolosamente a liberarsi e a raggiungere la sicurezza della riva. Il loro immediato allarme ha permesso l’intervento dei Vigili del fuoco, che, giunti sul posto, hanno trovato Pittana ancora allacciato con le cinture di sicurezza, purtroppo senza vita. Questo momento ha sottolineato la rapida escalation da un viaggio notturno a una lotta disperata per la sopravvivenza.

Indagini in corso

Le autorità, guidate dai carabinieri di Tolmezzo, hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. L’obiettivo è comprendere le cause dell’uscita di strada e determinare se la causa della morte di Pittana sia stata l’impatto o l’annegamento. Questa indagine è fondamentale non solo per dare giustizia alla vittima, ma anche per aumentare la consapevolezza sulla sicurezza stradale e prevenire future tragedie. La comunità aspetta risposte, sperando che questo doloroso evento possa portare a miglioramenti significativi nella sicurezza dei suoi cittadini.