I Ricchi e Poveri si confessano: “Prendiamo 1000 euro di pensione. Finché la salute ci assiste, andiamo avanti”

Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri discutono la loro carriera e i futuri progetti, inclusi un musical e un documentario, mentre continuano a esibirsi internazionalmente, escludendo la Russia fino al ritorno della pace.

Nuovi orizzonti per i Ricchi e Poveri

Angela Brambati e Angelo Sotgiu, la storica coppia dei Ricchi e Poveri, non mostrano segni di rallentamento dopo decenni di successi e un’emozionante partecipazione al Festival di Sanremo 2024. La loro ultima avventura li vede impegnati nella realizzazione di un musical, un progetto che stanno ancora cercando di proporre alle giuste persone, e nella pianificazione di un documentario sulla loro carriera. Nonostante l’età, sono entusiasti di riprendere la promozione e il tour, confermando date in Australia e Canada, mantenendo vivo il loro spirito artistico.

La vita oltre la musica: pensione e ricordi

La conversazione con Il Messaggero ha offerto anche uno sguardo personale sulla vita di Brambati e Sotgiu al di fuori dei riflettori. Entrambi hanno iniziato da umili origini, con lui come operaio e lei come benzinaia, prima di unirsi nel mondo della musica nel 1967. Nonostante la lunga carriera, rivelano di percepire una pensione modesta, “un migliaio di euro”, una somma che contrasta con il loro enorme contributo culturale. Tuttavia, la loro passione per la musica e l’amicizia rimane il motore della loro incessante voglia di esibirsi.

Impegno per la pace e la musica

Un aspetto distintivo dei Ricchi e Poveri è il loro impegno etico, come dimostra la decisione di non esibirsi in Russia a causa del conflitto in Ucraina. Questa scelta riflette il loro desiderio di pace e il sostegno alla popolazione ucraina, con la speranza di poter tornare a esibirsi in Russia solo quando sarà possibile farlo in un contesto di pace, dopo aver prima tenuto un concerto a Kiev e poi a Mosca. La loro posizione sottolinea un profondo rispetto per i valori di pace e solidarietà, principi che trascendono la loro musica e toccano il cuore di molti.