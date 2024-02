Bari, operazione all’alba, scoperta maxi evasione fiscale tra gli odontoiatri, 33 milioni sottratti al fisco

0 SHARES Condividi Tweet

La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato beni per 5 milioni di euro dopo aver scoperto un grande schema di evasione fiscale tra odontoiatri, con 33 milioni di euro sottratti alla tassazione.

Operazione delle Fiamme Gialle a Bari

In una significativa azione di contrasto all’evasione fiscale, la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Bari, sotto la guida della Procura di Bari, ha portato a termine un’indagine che ha rivelato un articolato sistema di frode fiscale. Le indagini hanno evidenziato come diversi odontoiatri abbiano messo in pratica strategie elusive, causando un ingente danno alle casse statali. Il lavoro meticoloso e la collaborazione tra le forze dell’ordine e gli organi giudiziari hanno permesso di individuare e sequestrare beni per un valore complessivo di cinque milioni di euro, frutto dell’evasione fiscale scoperta.

La scoperta di un’ingente evasione fiscale

Le indagini condotte hanno permesso di disvelare un complesso meccanismo attraverso il quale è stata sottratta alla tassazione una base imponibile di circa 33 milioni di euro. Questo sistema di evasione, orchestrato con perizia da numerosi odontoiatri operanti nel territorio, rappresenta una delle più rilevanti frodi fiscali scoperte negli ultimi tempi in ambito sanitario. La capacità di celare tali somme ingenti sottolinea la sofisticatezza e l’organizzazione dietro queste attività illecite.

Imminente conferenza stampa per dettagli ulteriori

Per approfondire i dettagli di questa vasta operazione anti-evasione e discutere le implicazioni di tale scoperta, è prevista una conferenza stampa nella mattinata presso la Procura di Bari. Questo evento sarà cruciale per comprendere l’ampiezza dell’indagine e le misure che verranno adottate per prevenire future frodi fiscali. La conferenza rappresenta un momento importante di trasparenza e di informazione pubblica, sottolineando l’impegno delle autorità nel perseguire i reati fiscali e nel tutelare l’integrità delle finanze statali.