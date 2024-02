Maurizio Costanzo, questa sera Maria De Filippi e Fabio Fazio ricorderanno il grande giornalista, ospiti e scaletta

0 SHARES Condividi Tweet

Una puntata speciale del Costanzo Show verrà trasmessa in onore di Maurizio Costanzo, con la conduzione di Maria De Filippi e Fabio Fazio e la partecipazione di illustri ospiti dello spettacolo italiano.

Una notte di stelle per ricordare un grande del giornalismo

Martedì 20 febbraio 2024, Canale 5 dedicherà la sua seconda serata a Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo scomparso nel 2023. Maria De Filippi e Fabio Fazio guideranno il pubblico attraverso una serata speciale al Teatro Parioli di Roma, circondati da amici e colleghi del compianto Costanzo. Tra gli ospiti ci saranno figure di spicco come Enrico Mentana, Paolo Bonolis, e Rosario Fiorello, che condivideranno ricordi e aneddoti su uno dei pionieri della televisione italiana.

Gli ospiti che illumineranno la serata

L’elenco degli invitati parla da solo: da Michele Santoro a Mara Venier, da Carlo Verdone a Renzo Arbore, ogni ospite porterà sul palco un pezzo di storia e di relazione personale con Maurizio Costanzo. Giorgia esibirà “Se telefonando”, hit scritta per Mina da Costanzo stesso, aggiungendo un tocco musicale emotivo alla serata. Questo evento promette di essere un viaggio toccante attraverso la carriera e l’impatto di Costanzo sulla cultura popolare e televisiva italiana.

Un ricordo che va oltre la televisione

La puntata speciale non sarà solo un’occasione per ripercorrere i successi televisivi di Maurizio Costanzo, ma anche per riflettere sull’influenza che ha avuto nel mondo del giornalismo, del cinema e della musica in Italia. Con testimonianze e filmati d’archivio, Maria De Filippi e Fabio Fazio intrecceranno i contributi degli ospiti in un affettuoso ricordo collettivo, celebrando la vita e l’eredità di uno degli uomini più influenti della televisione italiana.