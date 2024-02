Milly Carlucci in lizza per la conduzione di Sanremo 2025, la sfida è con Antonella Clerici

0 SHARES Condividi Tweet

In una recente intervista, Paolo Belli ha espresso il suo sostegno a Milly Carlucci come conduttrice ideale per il Festival di Sanremo 2025, sottolineando la sua esperienza e il suo talento.

Un’idea che prende forma

Milly Carlucci, nota al grande pubblico per la conduzione di “Ballando con le stelle”, potrebbe tornare sul palco del Festival di Sanremo nel 2025, questa volta nelle vesti di conduttrice. La proposta arriva da Paolo Belli, collega e amico di lunga data, che in una recente intervista a La Stampa ha lodato le qualità professionali della Carlucci, definendola “la persona giusta nel posto giusto”. Belli ha messo in evidenza non solo l’esperienza della Carlucci ma anche il suo approccio inclusivo e decisivo nel lavoro.

Elogi e carriera: il sostegno di Paolo Belli

Il rapporto professionale tra Milly Carlucci e Paolo Belli si estende da quasi vent’anni, durante i quali hanno collaborato strettamente in “Ballando con le stelle”. Belli descrive la Carlucci come un vero e proprio mentore nel mondo della televisione, evidenziando la sua capacità di ascoltare e prendere decisioni ponderate. Queste qualità, secondo Belli, farebbero della Carlucci la candidata ideale per la conduzione di Sanremo 2025, Festival che ha già visto Carlucci co-conduttrice nel 1992 insieme a Pippo Baudo.

Una competizione amichevole per la conduzione

Nonostante il forte endorsement di Belli, Milly Carlucci deve affrontare la concorrenza di Antonella Clerici, un’altra figura amata della televisione italiana, che sembra essere la favorita per la conduzione del Festival, con il sostegno di Fiorello. Tuttavia, il potenziale ritorno della Carlucci a Sanremo, dopo la sua partecipazione nel 1992, rappresenterebbe un significativo ritorno alle origini e un’occasione per rinnovare la sua presenza in uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia.