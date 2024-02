Chiara Ferragni cambia l’immagine del profilo su Instagram senza Fedez: tra i due è crisi?

0 SHARES Condividi Tweet

Tra assenze e momenti familiari, Chiara Ferragni e Fedez mostrano un nuovo approccio sui social, privilegiando i figli alla narrazione di coppia.

Un San Valentino tra dubbi e certezze

Il recente San Valentino trascorso insieme da Chiara Ferragni e Fedez sembrava aver messo una pausa alle voci di una crisi, condividendo momenti di apparente serenità e complicità. Tuttavia, la loro relazione sembra navigare in acque turbolente, come evidenziato dalle sempre più rare apparizioni pubbliche insieme e dai cambiamenti nei contenuti condivisi sui loro profili Instagram. Questo mutamento narrativo ha sollevato interrogativi sui reali rapporti tra i due, specie alla luce delle recenti vicende personali e professionali che li hanno visti protagonisti.

Una nuova immagine sui social

Il segnale più evidente di questo cambiamento è stato il recente aggiornamento dell’immagine del profilo Instagram di Chiara Ferragni, che ora vede l’assenza di Fedez a favore di una fotografia con i loro figli, Leone e Vittoria. Questa scelta rappresenta una netta svolta rispetto al passato, quando la famiglia appariva unita in ogni foto e in ogni occasione pubblica. Il mutamento sembra suggerire una nuova focalizzazione sul ruolo di madre e imprenditrice di Chiara, ponendo in secondo piano la dimensione di coppia con Fedez.

Interrogativi e speculazioni

L’attuale narrazione social dei Ferragnez solleva domande su cosa stia effettivamente accadendo all’interno della coppia, un tempo simbolo di unione indissolubile sui social media. La crisi, se crisi è, arriva in un momento già complesso per entrambi, segnato dallo scandalo dei panettoni e da una crescente pressione mediatica. Mentre i fan sperano in una riconciliazione pubblica, resta da vedere come Chiara e Fedez decideranno di navigare queste acque agitate, equilibrando vita privata e pubblica immagine.