Matteo Berettini conferma, “La relazione con Melissa Satta è finita”, il tennista è pronto al rientro “Sto bene fisicamente”

0 SHARES Condividi Tweet

La relazione tra il tennista Matteo Berrettini e la showgirl Melissa Satta si è conclusa, come confermato dallo stesso Berrettini in una recente conferenza stampa.

Fine di un capitolo

La notizia della fine della relazione tra Matteo Berrettini e Melissa Satta è stata confermata direttamente da Berrettini durante una conferenza stampa. Il tennista ha parlato di un rapporto “bellissimo e intenso”, sottolineando la stima reciproca tra i due. Berrettini ha scelto di non entrare nei dettagli, limitandosi a esprimere gratitudine per i momenti condivisi con Satta, nonostante le difficoltà incontrate.

Un periodo di sfide per Berrettini

La relazione tra Berrettini e Satta si è svolta in un momento particolarmente difficile per il tennista, che ha affrontato un vero e proprio calvario di infortuni nell’ultimo anno. Questi problemi fisici hanno frenato l’ascesa di Berrettini, che aveva raggiunto importanti traguardi come la finale di Wimbledon nel 2021 e la partecipazione alle ATP Finals di Torino nello stesso anno. Un infortunio addominale, in particolare, ha segnato l’inizio di un periodo complicato per la sua carriera.

La privacy e le insinuazioni

Berrettini ha espresso il desiderio di mantenere privata la sua vita personale, soprattutto in relazione alle voci che circolavano riguardo l’influenza della relazione con Satta sulle sue prestazioni sportive. Ha respinto l’idea che la relazione potesse averlo distratto professionalmente, criticando l’atteggiamento di chi si nasconde dietro un computer per giudicare la vita altrui. Anche Melissa Satta ha affrontato le insinuazioni e gli insulti sui social media e i media, sottolineando come queste voci abbiano avuto un impatto negativo non solo sulla sua immagine ma anche sul benessere emotivo di Berrettini.