E’ giallo a Bari, a San Giorgio ritrovato il cadavere di un uomo in un locale abbandonato

Ritrovato il corpo di un uomo a Bari, nella zona di San Giorgio. Si sospetta una morte per cause naturali.

Tragico ritrovamento a San Giorgio

La città Bari, precisamente nella zona di San Giorgio, è stata turbata oggi dal ritrovamento del corpo senza vita di un uomo. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, la vittima è un cittadino italiano di 67 anni. Le circostanze del decesso portano a ipotizzare che l’uomo sia morto per cause naturali, dato che sul cadavere non sono stati rilevati segni di violenza.

Intervento delle forze dell’ordine

Al ritrovamento hanno prontamente risposto gli operatori del 118, le Volanti della Polizia e gli specialisti della polizia scientifica, che si sono occupati di effettuare i primi accertamenti sul posto. La zona del ritrovamento, un locale abbandonato, è stata esaminata per raccogliere eventuali prove che possano chiarire le dinamiche e le cause precise del decesso.

Procedura post-ritrovamento

La salma dell’uomo è stata affidata al medico legale per l’esecuzione dell’autopsia, che servirà a confermare le cause della morte e a fornire dettagli importanti per le indagini.