Puglia grave incidente, frontale tra due auto, perde la vita una 20enne, grave un uomo

Un tragico incidente stradale sulla Statale 17 vicino a Volturino, nel Foggiano, causa la morte di una giovane ragazza e il ferimento di un uomo.

Incidente mortale a Volturino

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì lungo la Statale 17 nei pressi di Volturino, in provincia di Foggia, lasciando un bilancio di un morto e un ferito. Una ragazza ventenne, originaria della provincia di Benevento, ha perso la vita nello scontro tra due autoveicoli. L’impatto ha avuto esiti fatali per la giovane, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi.

Soccorso e intervento delle forze dell’ordine

I sanitari del 118 e l’elisoccorso sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per la ragazza non c’era più nulla da fare. Anche il conducente dell’altra vettura, un uomo di 59 anni, ha subito ferite nell’impatto. Entrambi i partecipanti all’incidente sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. La polizia stradale è arrivata sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto, in un tentativo di comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento.