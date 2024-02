Cocaina rosa nella lattina: 14enne muore d’overdose mentre gli amici ridono in un video per lo ‘scherzo’ social

0 SHARES Condividi Tweet



Una tragedia a Getafe, in Spagna, vede la morte di un 14enne per overdose da “cocaina rosa”, in un contesto che coinvolge un presunto “scherzo” social.

Una morte shock a Getafe

Nella serata di venerdì 16 febbraio, a Getafe, una città spagnola, si è consumata una tragedia che ha coinvolto un ragazzo di soli 14 anni, deceduto per overdose da una sostanza stupefacente nota come “cocaina rosa” o “tusi”. Il fatale evento è avvenuto nei pressi della stazione della metropolitana di Los Espartales, dove il minore, insieme a due amici, aveva appuntamento con alcuni ragazzi conosciuti su Instagram. La serata si è trasformata in un incubo quando, a insaputa della vittima, questi ultimi hanno sciolto 2 grammi di cocaina rosa in una lattina di energy drink che il ragazzo ha poi consumato, crollando a terra poco dopo.

Il ruolo dei social nell’incidente

La situazione si è aggravata quando è emerso che, immediatamente dopo l’incidente, i tre conoscenti hanno registrato e diffuso un video sui social network in cui deridevano la vittima, per poi rimuoverlo successivamente. Questo gesto ha aggiunto un ulteriore strato di orrore alla già tragica vicenda, mostrando una mancanza di empatia e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni su internet. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: i medici hanno constatato il decesso a causa di un arresto cardiorespiratorio.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto, ascoltando i genitori della giovane vittima, che hanno fermamente negato qualsiasi abitudine del figlio all’uso di sostanze stupefacenti. Questo tragico evento solleva questioni preoccupanti riguardo l’influenza dei social network sui giovani e le potenziali pericolose conseguenze di comportamenti considerati “scherzi” tra adolescenti.