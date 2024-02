Fabio Buoninsegni perde la vita a 22 anni in un incidente stradale dopo aver arbitrato un incontro di calcio

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo calcistico e quella accademica sono in lutto per la scomparsa di Fabio Buoninsegni, giovane arbitro e studente di Giurisprudenza, deceduto a seguito di un incidente stradale.

Una tragedia in autostrada

Fabio Buoninsegni, 22 anni, arbitro appartenente alla Sezione di Napoli dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre tornava a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, dopo aver diretto una partita di Prima Categoria nel Salernitano. L’incidente, avvenuto in autostrada, ha lasciato Fabio in condizioni gravissime, conducendolo a una battaglia di due giorni per la vita che purtroppo non è riuscito a vincere.

Il cordoglio dell’AIA

L’Associazione Italiana Arbitri ha espresso il proprio profondo dolore per la perdita di Fabio Buoninsegni. Il Presidente Carlo Pacifici, il Vice Alberto Zaroli, il Comitato Nazionale, il Presidente del CRA Campania Stefano Pagano, il Presidente della Sezione di Napoli Fabio Maresca e tutti i 32 mila arbitri italiani hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia di Fabio, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

La città esprime il suo dolore

La notizia della morte di Fabio ha suscitato un’ondata di cordoglio online, con numerose associazioni e individui che hanno espresso le loro condoglianze. La Uisp Zona Flegrea APS e l’associazione Civico Flegreo hanno entrambi rilasciato dichiarazioni che ricordano Fabio per il suo contributo sia nel mondo dello sport che in quello accademico, evidenziando come la sua improvvisa scomparsa abbia lasciato un vuoto incommensurabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.