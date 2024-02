Nardò, incidente sul circuito Porsche, scontro tra auto e moto, muore collaudatore 36enne

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente al circuito di Nardò vede la prematura scomparsa di Mattia Ottaviano, collaudatore motociclistico, in uno scontro con un’auto.

Incidente fatale a Nardò

Il circuito di Nardò, rinomato centro di prove nel Sud Italia e di proprietà di Porsche situato nel cuore del Salento, è stato teatro di un tragico incidente.

Un collaudatore motociclistico, Mattia Ottaviano, 36 anni, originario di Tuglie, ha perso la vita in uno scontro con un’auto, anch’essa guidata da un collaudatore. Le cause dell’incidente sono al momento oggetto di indagine, ma la collisione ha avuto esiti fatali per Ottaviano, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118.

La comunità in lutto

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e quella dei professionisti del settore automotive. Ottaviano era ben noto e rispettato tra i collaudatori e la sua perdita rappresenta un duro colpo.

I soccorritori hanno fatto il possibile per salvarlo, ma purtroppo i suoi infortuni si sono rivelati fatali. Il collaudatore alla guida dell’auto è stato ferito nell’incidente, ma fortunatamente le sue condizioni non sono considerate critiche.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti del commissariato di Nardò, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Gallipoli per effettuare tutti i rilievi necessari e accertare le dinamiche dell’accaduto. La polizia locale è attualmente impegnata nelle indagini per chiarire le cause dello scontro.