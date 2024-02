Tributo a Costanzo, Totti racconta una barzelletta, grande imbarazzo in diretta, Maria De Filippi interviene

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un omaggio televisivo a Maurizio Costanzo, Francesco Totti ha condiviso una barzelletta sull’infedeltà, interpretata da molti come una frecciata verso l’ex moglie Ilary Blasi, creando un momento di tensione sul palco.

Un omaggio con sorpresa

Nella serata di tributo a Maurizio Costanzo, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha offerto non solo ricordi e apprezzamenti per il giornalista e conduttore scomparso ma ha anche deciso di condividere una barzelletta. La scelta di Totti di raccontare una storia legata al tema dell’infedeltà ha sollevato non poche sopracciglia, venendo interpretata come un sottile riferimento alla sua separazione da Ilary Blasi. La barzelletta di Totti: “Un uomo ha un dubbio sulla fedeltà della moglie e la fa pedinare. Dopo alcuni giorni arriva il report del detective: “Tutti i pomeriggi, la signora esce elegante e sexy, prende un taxi e scende davanti a un hotel. Nella hall incontra un distinto signore e con lui sale sempre al quarto piano. Mi sono appostato con un binocolo e lì ho visti entrare abbracciati nella camera”. Il marito sgrana gli occhi e dice: “E poi?”. “E dopo hanno iniziato a togliersi i vestiti”, risponde il detective. “E poi?” “Eh, hanno iniziato ad accarezzarsi”. “E poi?” “Poi hanno chiuso le tende e non s’è visto più nulla”. “Mannaggia, oh, sempre sto maledetto dubbio me rimane”.

La reazione di Maria De Filippi

La situazione ha richiesto l’intervento di Maria De Filippi, la conduttrice della serata, che si è trovata a gestire l’imbarazzo suscitato dalla barzelletta di Totti. e ha commentao così: “Niente più che una barzelletta”. La professionalità e la prontezza di De Filippi hanno permesso di superare il momento di tensione, evidenziando la delicatezza richiesta nella conduzione di eventi televisivi con ospiti di tale calibro.

Maria De Filippi è riuscita a mantenere ferma l’attenzione su Costanzo

La capacità di Maria De Filippi di navigare queste acque turbolente conferma la sua esperienza e sensibilità, mantenendo l’attenzione sul tributo a Maurizio Costanzo e sulla celebrazione della sua eredità televisiva e personale.