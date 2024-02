Epifanio perde la vita in ospedale a 13 anni a causa di influenza e febbre molto alta, avviate indagini

0 SHARES Condividi Tweet



La prematura scomparsa di Epifanio, un ragazzo di 13 anni da Aliminusa, ha lasciato la comunità in profondo lutto dopo una battaglia contro l’influenza.

Un addio inaspettato

La tranquilla cittadina di Aliminusa, vicino Palermo, è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Epifanio, un ragazzo di soli 13 anni. Dopo essere stato colpito da una violenta influenza, Epifanio è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale dei Bambini di Palermo a causa di una febbre altissima e una grave crisi respiratoria. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane non è sopravvissuto, lasciando la comunità a interrogarsi sulle cause di una tragedia così improvvisa.

La comunità in lutto

Il sindaco di Aliminusa, Michela Panzarella, ha espresso il dolore e lo sgomento che pervadono la città: “Un dolore senza eguali. Siamo tutti attoniti di fronte a questa grande tragedia.” Epifanio era ben conosciuto e amato all’interno della comunità, descritto come un bambino meraviglioso, affettuoso e pieno di vita. La sua scomparsa ha generato un profondo sconforto tra i cittadini, e il sindaco ha annunciato il lutto cittadino in sua memoria. Il funerale si è tenuto nella Chiesa di Sant’Anna, riunendo familiari, amici e l’intera comunità per rendere omaggio al giovane Epifanio.

Solidarietà e ricordo

Anche l’istituto scolastico di Epifanio si è unito al cordoglio, con una nota toccante del dirigente scolastico che ricorda il ragazzo come un alunno caro, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. “Non riesco ad accettare che, improvvisamente, non potrai più realizzare i tuoi sogni e i tuoi progetti di vita,” ha scritto, sottolineando la difficoltà di esprimere un pensiero di fronte a una vita così prematuramente interrotta. La comunità di Aliminusa, i compagni di scuola, e tutti coloro che lo hanno conosciuto si stringono attorno alla famiglia di Epifanio, cercando conforto nella memoria di un ragazzo che, con la sua gioia di vivere, ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di molti.