Bari, incidente in città, schianto tra auto in Corso B. Croce, sono 4 i feriti, tutti gravi

Violento scontro a Bari quattro feriti in seguito a un incidente stradale

Notte di tensione a Bari

Paura e apprensione in Corso Benedetto Croce a Bari ieri sera, quando due veicoli si sono scontrati violentemente.

L’incidente, avvenuto all’incrocio con via Monfalcone, ha lasciato quattro persone ferite. Testimoni e residenti della zona sono rimasti scioccati di fronte alla scena dell’incidente, con i servizi di emergenza rapidamente mobilitati per affrontare la situazione.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato quando una Renault Scenic, ha girato per via Monfalcone senza concedere la precedenza, ha impattato frontalmente contro una Alfa Giulietta che procedeva regolarmente. “La Renault sarebbe sbucata da via Monfalcone senza dare la precedenza,” hanno dichiarato le autorità intervenute sul posto. L

a polizia locale si è immediatamente recata sul luogo per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, un passo cruciale per comprendere le responsabilità e prevenire futuri incidenti simili.

Conseguenze e interventi

L’area dell’incidente è stata prontamente chiusa al traffico, permettendo alla polizia locale di effettuare tutti i rilievi necessari.

L’intervento tempestivo del 118 ha garantito i primi soccorsi ai feriti: i due conducenti e due passeggeri coinvolti sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico di Bari e all’ospedale Di Venere di Carbonara, entrambi in codice rosso.