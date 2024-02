Rissa al battesimo per uno sguardo di troppo: la cena si trasforma in campo di battaglia, un invitato ferito gravemente

0 SHARES Condividi Tweet



Da celebrazione a caos: battesimo si trasforma in rissa a Bettona

Una serata di festa si trasforma in battaglia

Quello che prometteva di essere un sabato sera all’insegna della gioia e della celebrazione lungo la strada da Passaggio a Bettona, si è trasformato in un vero e proprio saloon da film western.

Una cena organizzata per festeggiare un battesimo, in un contesto idilliaco tra gli ulivi della collina bettonese, ha preso una piega inaspettata.

Un mix letale di alcool, malintesi e parole non ponderate ha acceso la miccia che ha fatto esplodere una violenta rissa. La situazione ha rapidamente superato ogni limite di civiltà, lasciando i presenti in uno stato di incredulità e paura.

La rissa e l’intervento delle Forze dell’Ordine

L’alterco ha coinvolto principalmente sei uomini, di età compresa tra i 25 e i 38 anni, tutti di origine romena e residenti a Foligno, come il resto degli invitati.

Questi, inizialmente riuniti per condividere un momento di felicità, si sono ritrovati protagonisti di una sceneggiata da dimenticare.

Non appena la situazione è degenerata, è stato necessario l’intervento di carabinieri e poliziotti, chiamati sul posto da un tempestivo allarme al 112, che sono intervenuti per sedare gli animi e ripristinare l’ordine. Uno degli sfortunati partecipanti è finito in ospedale con ferite serie, tra cui una frattura del setto nasale.

Conseguenze e Riflessioni

Il bilancio della serata è stato pesante: uno degli invitati ha riportato lesioni gravi e i sei uomini coinvolti nella zuffa sono stati denunciati per rissa alla Procura della Repubblica di Perugia.