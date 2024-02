Incidente nella notte, auto si ribalta, perde la vita il calciatore Marco Pezzati a soli 31 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Lutto nel mondo del calcio: Marco Pezzati perde la vita in un incidente stradale

La comunità calcistica è in lutto per la scomparsa di Marco Pezzati, calciatore 31enne di origini toscane e appassionato tifoso della Fiorentina. Pezzati è tragicamente deceduto in un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 21 febbraio sulla strada statale 106 ionica, vicino a Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro.

La tragedia sulla strada

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte: l’auto guidata da Pezzati è uscita di strada, ribaltandosi in una zona di campagna adiacente alla carreggiata. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, tra cui i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, e i carabinieri, per Pezzati non c’era più nulla da fare. Le autorità hanno avviato un’indagine per fare luce sulla dinamica e le cause dell’incidente, che ha strappato Pezzati alla vita in modo tanto improvviso quanto tragico.

Una carriera attraverso l’Italia

Marco Pezzati, difensore centrale, durante la sua carriera ha vestito le maglie di numerose squadre, tra cui la Fortis Juventus, il Signa, la Massese, il Ponsacco, lo Scandicci, la Sammaurese, la Sangiovannese, la FiesoleCaldine e il Gavorrano. Nel 2020, aveva intrapreso un nuovo capitolo della sua vita calcistica trasferendosi dalla Toscana alla Calabria per giocare con il San Luca, squadra di serie D. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile non solo tra i familiari e gli amici ma anche nel cuore dei numerosi club per i quali ha giocato.

Commozione e ricordo

I messaggi di cordoglio si sono moltiplicati sui social network, dimostrando quanto Pezzati fosse amato e rispettato nel mondo del calcio. Un esempio toccante è il messaggio pubblicato dalla Asd Sangiovannese su Facebook, che ricorda Pezzati non solo come un atleta di talento ma anche come una persona di grande valore. La sua passione per il calcio, il suo impegno in campo e la sua amicizia saranno profondamente mancati. In questo momento di dolore, la comunità sportiva si unisce nel ricordo di Marco Pezzati, con la speranza che il suo spirito possa ispirare giovani calciatori a perseguire i loro sogni con la stessa passione e dedizione che lui ha sempre dimostrato.