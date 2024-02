Bimba di 5 anni muore dopo essere caduta in una buca scavata sulla sabbia, rimanendo sepolta. Il grido di aiuto della madre: “Mia figlia è lì sotto”.

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente in spiaggia: la perdita di Sloan Mattingly scuote la Florida

Una giornata di gioco in spiaggia si è trasformata in tragedia per la famiglia Mattingly a Lauderdale-By-The-Sea, vicino a Miami, Florida. Sloan Mattingly, una bambina di cinque anni, è tragicamente deceduta dopo essere caduta in una buca di sabbia profonda un metro e mezzo che lei e suo fratello stavano scavando. Nonostante gli sforzi eroici dei presenti, che hanno tentato di salvarla scavando freneticamente, la vita di Sloan non è stata salvata.

La tragedia si consuma

Sloan e suo fratello giocavano tranquillamente sulla spiaggia sotto la supervisione dei loro genitori quando, in un attimo, sono scomparsi alla vista, inghiottiti dalla buca che stavano esplorando. Il panico si è scatenato non appena è stato chiaro che i bambini erano intrappolati sotto la sabbia. Diversi bagnanti si sono immediatamente mobilitati in una corsa contro il tempo per liberarli, una ricerca angosciante durata circa 20 minuti. Un testimone ha descritto scene di disperazione, con persone che scavavano usando pale e secchi, ma senza riuscire a localizzare Sloan per diversi minuti. La madre, testimone impotente della scena, gridava disperata in cerca di aiuto per la figlia.

Il soccorso e il dolore

Quando finalmente Sloan è stata estratta, era già troppo tardi. I soccorritori hanno fatto tutto il possibile, ma la piccola non ha mostrato segni di vita. La madre è stata portata via in stato di shock, mentre il fratello di Sloan, fortunatamente, è stato salvato senza riportare gravi conseguenze. Questo incidente ha lasciato una comunità in lutto e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle aree di gioco in spiaggia.