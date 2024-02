A Genova, il primo trapianto di fegato in Italia senza interruzione della circolazione sanguigna

0 SHARES Condividi Tweet



Innovazione medica in Italia: trapianto di fegato senza interruzione della circolazione sanguigna

All’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, è stata segnata una pietra miliare nella chirurgia dei trapianti in Italia con la realizzazione di un intervento senza precedenti: il trapianto di un fegato mantenendo ininterrotta la circolazione del sangue nell’organo. Questa procedura innovativa è stata eseguita con successo il 21 gennaio sotto la guida del professor Enzo Andorno, a capo del Centro Trapianti del Policlinico.

Una svolta chirurgica

L’intervento, caratterizzato da una tecnica mai applicata prima nel paese, ha permesso di mantenere l’organo costantemente irrorato di sangue e alla sua temperatura naturale, dall’inizio alla fine del processo di trapianto. L’uso di una macchina per la perfusione degli organi ha garantito una migliore conservazione delle caratteristiche dell’organo trapiantato e un’immediata ripresa della sua funzione nel corpo della paziente, una giovane donna, che è stata in grado di lasciare la Terapia Intensiva solamente 72 ore dopo l’operazione.

Benefici e risultati

Questa nuova tecnica si è dimostrata cruciale nel ridurre il rischio di danni all’organo durante le fasi di prelievo e trapianto e nel garantire una conservazione ottimale. Il fegato trapiantato, proveniente da un donatore obeso con fegato steatosico, una condizione che lo rende particolarmente sensibile all’interruzione del flusso sanguigno, ha ripreso le sue funzioni senza intoppi, permettendo alla paziente di essere dimessa dall’ospedale dopo soli 20 giorni.

Un team all’avanguardia

Il successo dell’operazione riflette l’alta competenza e l’innovazione del team del Policlinico San Martino. Il professor Andorno e la sua equipe hanno dimostrato come l’adozione di nuove tecniche possa migliorare significativamente i risultati dei trapianti d’organo, offrendo nuove speranze ai pazienti. Il rinnovato Centro Trapianti, sotto la direzione di Marco Damonte Prioli, ha già realizzato una serie di interventi di spicco in Italia, confermando il Policlinico San Martino come un centro di eccellenza nel campo.

Riconoscimenti e futuro

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha espresso il suo plauso al team del San Martino per il traguardo raggiunto, sottolineando l’orgoglio per una struttura che rappresenta un’eccellenza medica a livello nazionale. Questo intervento non solo segna un progresso significativo nella chirurgia dei trapianti ma apre anche la strada a nuove possibilità di trattamento, migliorando le prospettive di vita per i pazienti in attesa di trapianto.