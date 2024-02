Pitbull scappa da un’abitazione, due donne rimangono ferite e un cane e un gatto vengono uccisi. Il cancello era lasciato aperto

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico episodio a Montesilvano: pitbull in fuga causa ferite e morte

A Montesilvano (Pescara), un drammatico incidente ha turbato la comunità di via Spagna, dove un pitbull, sfuggito al controllo del proprietario, ha seminato il terrore ferendo due persone e uccidendo un cane e un gatto. L’episodio, avvenuto intorno alle 12.30, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Una mattinata di terrore

Il pitbull, approfittando di un cancello lasciato aperto, è fuggito dalla propria abitazione attaccando brutalmente un cane, la cui proprietaria e un’altra persona sono intervenute in suo aiuto, risultando ferite. Nella furia dell’attacco, l’animale ha colpito anche un gatto, uccidendolo. Le vittime dell’aggressione, due donne di 87 e 54 anni, sono state prontamente soccorse e trasportate all’ospedale di Pescara per ricevere le cure necessarie.

Le conseguenze dell’attacco

La donna anziana, trasportata in ambulanza, è sospettata di aver riportato la frattura del femore a causa della caduta durante l’incidente, mentre l’altra vittima, che ha raggiunto l’ospedale autonomamente, è stata morsa al volto. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. La Polizia Locale di Montesilvano, sotto la guida del comandante Nicolino Casale, sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Provvedimenti e riflessioni

Il pitbull è stato catturato dal personale veterinario della Asl di Pescara e condotto al canile sanitario, dove è sotto osservazione. Gli accertamenti in corso mirano a stabilire le responsabilità, considerando che non si tratterebbe del primo episodio di aggressione attribuito all’animale.