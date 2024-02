Emanuele, 38 anni e padre di tre bambini, muore dopo una semplice operazione per la perdita di peso

0 SHARES Condividi Tweet



Tragica scomparsa di Emanuele Giovannini: famiglia chiede giustizia dopo intervento chirurgico

La comunità di Tortoreto (Teramo) è stata scossa dalla prematura scomparsa di Emanuele Giovannini, deceduto a soli 38 anni in seguito a complicazioni post-operatorie all’ospedale Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli di Benevento. La tragedia, avvenuta il 18 febbraio dopo un intervento chirurgico di routine per la perdita di peso, ha lasciato una famiglia in cerca di risposte e giustizia.

La vicenda e le indagini in corso

Dopo l’operazione, Emanuele è stato riportato d’urgenza in sala operatoria a causa di complicazioni, dove purtroppo è deceduto dopo il secondo intervento. La Procura di Benevento, su esposto dei familiari, ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo in ambito sanitario, iscrivendo nel registro degli indagati tre medici dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia dell’ospedale, coinvolti nell’operazione.

La perdita di un padre e la battaglia per la verità

Emanuele lascia una moglie e tre figli di età compresa tra i quattro e i nove anni, oltre ai genitori, un fratello e una sorella. La sua scomparsa ha destato profondo dolore e la determinazione dei suoi cari di cercare giustizia. La famiglia, assistita da Studio3A e dall’avvocato Vincenzo Cortellessa, ha presentato una denuncia per accertare le cause della morte e le eventuali responsabilità del personale sanitario.

Gli accertamenti e le speranze dei familiari

La Procura ha ordinato un’autopsia, affidata a un team di consulenti tecnici, per indagare sulle cause precise del decesso di Emanuele, con la speranza di fornire alle persone care le risposte che cercano.