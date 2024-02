Chiara Ferragni domenica 3 marzo da Fabio Fazio, il Codacons: “Inaccettabile, è sotto indagine, sequestreremo la puntata”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Codacons ha presentato una diffida contro l’ospitata di Chiara Ferragni a “Che Tempo Che Fa”, minacciando azioni legali per assicurare un equilibrio nel dibattito.

Una diffida legale per equilibrio editoriale

La presenza annunciata di Chiara Ferragni nel popolare programma “Che Tempo Che Fa”, in onda su Nove, ha scatenato non poco clamore. Il Codacons, noto associazione a tutela dei consumatori, ha lanciato una sfida legale alla produzione del programma e alla rete televisiva Nove, parte del gruppo Discovery Italia. La diffida presentata dall’associazione chiede esplicitamente l’annullamento dell’ospitata della Ferragni, a meno che non venga garantito un “equilibrato contraddittorio” durante la trasmissione. Questa mossa arriva in un momento di forte tensione mediatica per l’imprenditrice digitale, recentemente al centro di inchieste giudiziarie.

Per il Codacons è inaccettabile la presenza della Ferragni

La decisione di invitare Chiara Ferragni a “Che Tempo Che Fa” ha suscitato la reazione critica del Codacons, che ha etichettato come “inaccettabile” la scelta di dedicare spazio significativo a un personaggio pubblico attualmente sotto indagine. La particolare attenzione mediatica rivolta alla Ferragni, soprattutto dopo le vicende legate al cosiddetto “pandoro-gate”, ha portato diverse aziende a interrompere le collaborazioni con lei. L’associazione sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio nell’esposizione mediatica, soprattutto quando si tratta di figure coinvolte in indagini giudiziarie.

Risvolti legali e implicazioni per la trasmissione

Il Codacons non ha esitato a minacciare azioni legali immediate, incluse richieste di sequestro del programma, qualora le sue richieste non vengano accolte. Questa posizione rigida evidenzia la tensione tra il diritto alla libera espressione e la necessità di garantire un’informazione equilibrata e responsabile. La questione sollevata dall’associazione tocca punti critici relativi all’etica giornalistica e al ruolo dei media nella rappresentazione di personalità pubbliche coinvolte in procedimenti legali. La risposta del canale Nove e del conduttore Fabio Fazio a questa sfida legale sarà determinante per il futuro della trasmissione e potrebbe segnare un precedente importante nel panorama televisivo italiano.