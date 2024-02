La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez: le parole della madre del cantante

0 SHARES Condividi Tweet

In mezzo a voci e speculazioni, il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sembra navigare in acque turbolente, secondo le ultime indiscrezioni.

Voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

Da qualche ora, le voci sulla possibile fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez stanno diventando sempre più insistenti. Il sito Dagospia è stato il primo a lanciare l’indiscrezione, creando un’ondata di speculazioni.

Nel frattempo, Fabio Fazio ha annunciato che l’imprenditrice digitale sarà ospite nel suo programma “Che tempo che fa” la domenica successiva, aggiungendo ulteriore interesse alla situazione.

AdnKronos ha tentato di ottenere qualche dichiarazione dalla madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, nota anche come Tatiana, che però ha preferito mantenere una posizione neutrale. Le sue parole sono state misurate: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle”.

La madre di Fedez tra discrezione e speranza

Annamaria Berrinzaghi ha scelto di non alimentare ulteriormente il gossip, sottolineando come non si senta in posizione di commentare dettagliatamente la situazione.

Tuttavia, non ha negato le voci, lasciando aperta la porta a ogni tipo di interpretazione.

La sua dichiarazione riflette una cautela e un rispetto per la privacy della coppia, esprimendo al contempo una speranza che tutto si risolva per il meglio: “In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.

Polemiche e attese: Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”

L’annuncio di Fabio Fazio riguardo alla partecipazione di Chiara Ferragni al suo programma ha sollevato non solo attenzione ma anche controversie.

Il Codacons ha immediatamente reagito con una diffida verso la rete televisiva Nove e Discovery Italia, richiedendo un equilibrio nel trattamento della vicenda, soprannominata “pandoro-gate”. La richiesta del Codacons è chiara: se non verranno soddisfatte le loro condizioni, sono pronti a intraprendere azioni legali per bloccare la trasmissione.