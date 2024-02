Sottoposta a un trapianto “garantito”, il cuore però non riparte: Teresa muore a 37 anni dopo 27 giorni di sofferenza

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo un trapianto di cuore fallito, Teresa Perna muore a 37 anni segnando un tragico evento nell’ambito medico.

L’inaspettato esito del trapianto

Teresa Perna, dopo aver lottato per 27 giorni in un letto d’ospedale, è tragicamente deceduta all’età di 37 anni.

La donna, originaria di Lioni, aveva ricevuto un trapianto di cuore presso l’ospedale Niguarda di Milano, un intervento che fino ad allora aveva registrato successi notevoli.

“Un intervento considerato ormai praticamente infallibile, ma che ha avuto un esito nefasto per la donna”, si è potuto apprendere dalle dichiarazioni ufficiali. La scomparsa di Perna rappresenta un caso raro e sfortunato nel panorama dei trapianti di cuore, sollevando interrogativi e preoccupazioni.

La tragedia e l’indagine in corso

Il caso di Teresa Perna ha portato alla luce un evento senza precedenti negli ultimi dieci anni, dove nessun paziente aveva manifestato complicazioni post-trapianto simili.

La dinamica del trapianto fallito ha spinto i responsabili del reparto di chirurgia a intraprendere un’indagine per comprendere le cause dell’incompatibilità tra il cuore trapiantato e l’organismo di Perna. “Qualcosa nell’operazione di Teresa dev’essere andata storta, perché il cuore trapiantato sulla giovane non è stato in grado di attivarsi”, ha rivelato una fonte interna, evidenziando la gravità della situazione e l’impegno nell’accertare le responsabilità.

Cordoglio e ricordo di Teresa

La città di Lioni e i conoscenti di Teresa Perna si sono stretti nel dolore, ricordando la vita e la battaglia della donna contro una miocardite ipertrofica congenita.

Le espressioni di cordoglio si sono moltiplicate, specialmente sui social, dove amici e familiari hanno condiviso ricordi e messaggi di addio. Marika, un’amica, esprime il suo dolore: “Ci hai lasciati così, senza parole. La nostra piccola grande guerriera, sei sempre stata la più forte. Ora dacci la forza di sopportare questo dolore immenso che hai lasciato”.

Anche Anto ha voluto ricordare Teresa con affetto: “Dolce ragazza dal cuore umile, che tu possa riposare in pace tra le braccia della tua adorata mamma”.