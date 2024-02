Impatto frontale tra due auto, muore sul colpo ragazzo di 24 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico scontro frontale a Cavano: un giovane perde la vita in un incidente stradale.

L’impatto fatale

Nella giornata di oggi, 23 febbraio, la comunità di Cavano è stata scossa da un tragico incidente stradale che ha visto coinvolte due auto sulla strada statale sannitica nord. Un giovane di 24 anni, alla guida della sua Fiat Panda, ha perso la vita in uno scontro frontale con una Hyundai ix35 che viaggiava in direzione opposta. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo al giovane, che è deceduto sul colpo, intrappolato tra le lamiere del suo veicolo.

La vittima e le indagini in corso

Il giovane deceduto sarebbe originario di Caserta, una notizia che aggiunge dolore al tragico evento. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato allo scontro mortale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marcianise e del comando provinciale di Napoli, che hanno lavorato per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere e per rendere sicura l’area dell’incidente.