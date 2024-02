Sanremo, camion investe studenti, muore in ospedale 17enne, gravissima la sorella 15enne, l’autista “Non mi sono accorto di nulla”

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia a Sanremo: un giovane perde la vita e la sorella lotta tra la vita e la morte dopo essere stati investiti da un camion.

Un tragico inizio di giornata

Questa mattina, intorno alle 7.15 del 23 febbraio, una drammatica vicenda ha sconvolto la tranquilla località di Bussana al Mare, frazione di Sanremo, in Liguria. Due giovani, un ragazzo di 17 anni e la sua sorella di 15, sono stati tragicamente investiti da un camion mentre si recavano a scuola. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, il ragazzo è deceduto in sala operatoria, mentre la sorella è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La fuga dell’autista e le indagini

L’autista del mezzo pesante, che non si è fermato a prestare soccorso, è stato successivamente fermato dalla polizia, grazie alle indicazioni fornite da un testimone. L’uomo, dopo aver effettuato una consegna locale, ha dichiarato di non essersi accorto dell’accaduto. Il tir è stato posto sotto sequestro, e l’autista è stato trasferito in ospedale per gli esami medici di rito, in attesa di ulteriori indagini.

La comunità sotto shock

L’incidente ha lasciato la comunità sotto shock, soprattutto considerando che i due giovani si stavano semplicemente recando a scuola, un tragitto che hanno compiuto probabilmente innumerevoli volte. La loro routine è stata interrotta da un evento tragico che ha provocato la morte di un ragazzo e lasciato la sorella in una lotta disperata per la vita.

La polizia locale e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvalendosi anche dei filmati di videosorveglianza del vicino Mercato dei Fiori. La comunità, intanto, si stringe attorno alla famiglia colpita da questa tragedia, ricordando le giovani vittime e sperando in una pronta giustizia per l’accaduto.

Questo tragico evento solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida, per prevenire incidenti così devastanti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare dei più vulnerabili.