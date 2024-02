Puglia, l’addio commosso a Maria Letizia, studentessa di soli 20 anni, “Ti penseremo in cielo come la maestra degli angeli”

0 SHARES Condividi Tweet

La Puglia piange la prematura scomparsa di Maria Letizia Micco, giovane studentessa universitaria vittima di un tragico incidente.

Un destino crudele sulla strada

Maria Letizia Micco, ventenne piena di sogni e aspirazioni, ha perso la vita in un tragico scontro frontale sulla Statale 17, vicino a Volturino, provincia di Foggia. L’incidente, avvenuto martedì 20, ha visto la sua Citroen C3 collidere con un veicolo guidato da un 59enne, anch’egli rimasto ferito. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per Maria Letizia non c’è stato nulla da fare; il suo cuore aveva già smesso di battere quando i rianimatori sono arrivati.

Una vita spezzata troppo presto

Originaria di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, Maria Letizia stava facendo ritorno da Campobasso, dove aveva trascorso del tempo con il suo compagno e partecipato a lezioni universitarie. Studentessa al secondo anno di Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi del Molise, era conosciuta per la sua intelligenza, brillantezza, e per il suo carattere solare e altruista. Il suo sogno era quello di diventare insegnante, una passione che traspariva in tutto ciò che faceva.

L’addio commovente

La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa evangelica di contrada Capodimonte, a Benevento, dove un’immensa folla ha salutato Maria Letizia per l’ultima volta. La bara bianca, simbolo di purezza e giovinezza interrotta, portava sopra una foto di Maria Letizia vestita d’azzurro, il suo colore preferito, che richiamava il colore dei suoi occhi. “Ti penseremo in cielo come la maestra degli angeli,” hanno scritto i suoi compagni di corso, testimoniando il profondo legame che Maria Letizia aveva saputo creare con chi la circondava.

Oltre 300 persone hanno partecipato alla cerimonia, tra cui familiari, amici, e conoscenti, uniti nel dolore e nella commemorazione della sua vita. Un momento di profonda commozione ha visto un’anziana svenire tra la folla, simbolo tangibile del dolore che la perdita di Maria Letizia ha lasciato nel cuore di tutti.

Il pastore Nicola Caponio, nel suo discorso, ha sottolineato la difficoltà emotiva di fronte a tale tragedia, invitando tutti a cercare conforto e speranza nella fede. “Umanamente non abbiamo forza e capacità dinnanzi a certe cose,” ha ammesso, ricordando che in momenti così bui, la comunità deve trovare forza l’una nell’altra e nella fede.