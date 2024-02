Pomeriggio 5, seperazione Chiara Ferragni – Fedez, le dichiarazioni del rapper

0 SHARES Condividi Tweet

In mezzo a voci di crisi, Fedez esprime il suo disinteresse per le speculazioni sulla sua vita privata, sottolineando le priorità familiari e confermando la sua partecipazione all’evento di Donatella Versace.

Le dichiarazioni di Fedez

Un Fedez visibilmente contrariato ha affrontato le domande dei giornalisti riguardo alle crescenti voci di una possibile separazione da Chiara Ferragni. In un breve incontro con un inviato di Pomeriggio 5, il rapper ha espresso il suo disinteresse verso il gossip, evidenziando come le sue priorità siano altre, in particolare la sua famiglia. “Sto bene, grazie”, ha dichiarato, lasciando trasparire poco desiderio di approfondire l’argomento. Ha poi proseguito, mettendo in dubbio la pertinenza di discutere questioni private con i media: “Anche se fosse vero ciò di cui si parla, vengo a dirlo a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita a voi? Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?”. Queste parole riflettono la sua frustrazione verso l’intrusione mediatica nella sua vita privata.

La posizione di Chiara Ferragni e la famiglia

Mentre Fedez sceglie di affrontare direttamente le speculazioni, Chiara Ferragni mantiene un silenzio strategico. L’imprenditrice digitale non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alle voci che circondano il suo matrimonio. La situazione potrebbe chiarirsi in occasione della sua prossima apparizione televisiva su Che Tempo Che Fa, il 3 marzo, come annunciato da Fabio Fazio. Nel frattempo, la madre di Fedez ha espresso il suo desiderio di rimanere fuori dalla questione, sottolineando il suo ruolo non diretto e la volontà di non esporre ulteriori dettagli al pubblico.

Supporto degli amici e impegni futuri

Nonostante il tumulto personale, Fedez conferma il suo impegno professionale, anticipando la sua partecipazione alla sfilata di Donatella Versace alla Milano Fashion Week. Questo evento non solo segna un momento importante nel suo calendario professionale ma anche un’occasione di sostegno personale, evidenziando il legame con Versace in questi tempi difficili. “Andrò alla sfilata di Donatella Versace oggi pomeriggio, perché è una mia amica e mi sta molto vicina in questo momento”, ha detto Fedez, testimoniando l’importanza delle relazioni personali e del supporto reciproco in periodi di incertezza.