Beve qualche bicchierino di troppo con gli amici e poi si perde nella notte: studente 18enne muore di freddo

0 SHARES Condividi Tweet

La tragica fine di Akul Dhawan: intossicazione da alcol e ipotermia

Un tragico evento a Champaign

La contea di Champaign, Illinois, è stata scossa dalla notizia del decesso di Akul Dhawan, uno studente indiano-americano di 18 anni, iscritto alla University of Illinois Urbana-Champaign. L’ufficio del coroner locale ha identificato “intossicazione acuta da alcol ed esposizione prolungata a temperature gelide” come cause determinanti nella sua morte, avvenuta per ipotermia.

Le ultime ore di Akul

La sera del 20 gennaio, Akul ha trascorso del tempo con gli amici, concludendo la serata cercando di entrare al Canopy Club, un locale non lontano dal campus. Nonostante i tentativi ripetuti, gli è stato negato l’accesso e ha rifiutato l’offerta di due taxi chiamati per lui. Dopo aver perso le sue tracce, e il suo telefono ha smesso di rispondere, uno degli amici ha allertato la polizia. Il corpo di Akul è stato ritrovato il giorno seguente nel portico di un edificio vicino all’università, in una mattinata caratterizzata da temperature estremamente rigide, con il termometro che ha raggiunto i -30 gradi, tipici del clima invernale che ha colpito l’Illinois e il Midwest in quel periodo.

L’impegno di Akul e il ricordo dei genitori

Nonostante le preoccupazioni dei suoi genitori, Ish e Ritu Dhawan, che avrebbero preferito lo tenesse più vicino a casa, Akul aveva scelto di perseguire la sua passione per la robotica iscrivendosi al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica. La sua scomparsa è stata segnalata a soli 100 metri dal luogo dove è stato ritrovato, secondo i dati di localizzazione del suo telefono.