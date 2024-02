Attimi di paura a Bari, donna si lancia dal balcone di un edificio in via Quintino Sella incrocio via Piccinni e muore sul colpo

0 SHARES Condividi Tweet

Sul posto diverse auto della Polizia e del 118.

Nel cuore pulsante di Bari, un episodio tragico ha scosso i passanti e la comunità locale. Una donna, in circostanze ancora da chiarire, ha compiuto un gesto disperato lanciandosi dal balcone di un edificio situato in via Quintino Sella, all’incrocio con via Piccinni. Questa zona, nota per essere uno dei centri nevralgici della città, è stata teatro di momenti di profonda paura e sgomento.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti senza indugio gli agenti della polizia e i soccorsi del 118, testimoniando la rapidità e l’efficienza delle forze dell’ordine e del team medico nel gestire situazioni di emergenza critica.

Nonostante gli sforzi, la tragica conclusione non ha lasciato spazio a speranze: la donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. “La donna purtroppo è deceduta: si è gettata nel vuoto da un piano alto”, hanno confermato le fonti ufficiali.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi e comprendere le motivazioni dietro al gesto estremo della donna. “Ancora non si sa cosa l’abbia spinta ad un gesto così estremo. Indagini in corso”, si legge nelle dichiarazioni rilasciate.