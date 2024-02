Puglia, auto si capovolge più volte, perde la vita Gianmarco a soli 19enne. Era sopravvissuto miracolosamente a un altro incidente due anni fa

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico destino ha colpito Pompilio Gianmarco Micello, 19 anni, nella notte su una strada pugliese, segnando un destino crudele e inaspettato.

Tragica fine per un giovane a Brindisi

Nelle tenebre della notte, una strada tra Tuturano e San Donaci è stata teatro di un fatale incidente che ha strappato alla vita Pompilio Gianmarco Micello, un giovane di soli 19 anni. Alla guida della sua Fiat Grande Punto Cross, Micello ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato più volte prima di arrestarsi in un cumulo di lamiere contorte. Il destino ha voluto che il ragazzo, intrappolato tra i resti della sua auto, non sopravvivesse. “L’auto si è ribaltata più volte, il ragazzo è rimasto incastrato nelle lamiere,” riportano le fonti ufficiali, delineando la scena del dramma.

Un sinistro segno del destino

La notte dell’incidente non è stata la prima volta che Micello ha sfidato la morte su strada. Un precedente scontro, avvenuto il 17 dicembre 2022 sulla strada provinciale San Pietro–Tuturano, aveva già messo a dura prova la sua vita. In quell’occasione, Micello era uno dei sopravvissuti in un incidente che aveva visto la perdita di tre ragazzi. Questa volta, però, il destino non è stato altrettanto clemente. “Ed emerge un tragico e sinistro segno del destino: il ragazzo deceduto è lo stesso che il 17 dicembre 2022 si salvò nel frontale sulla provinciale San Pietro–Tuturano in cui persero la vita tre persone,” testimonia la crudele ironia del fato.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente si sono prontamente mobilitate diverse squadre di soccorso, tra cui i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Nonostante gli sforzi, la vita del giovane non è stata salvabile. Una ragazza, coinvolta nello stesso incidente, è stata invece ferita, ma non si hanno ulteriori dettagli sul suo stato di salute. “Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi, i vigili del fuoco ed una ambulanza del 118,” confermano le autorità, sottolineando la prontezza e l’efficienza dei soccorsi.