The Voice Senior, Filippo Lico fa emozionare pubblico e coach, la sua esibizione è da standing ovation

0 SHARES Condividi Tweet

Durante le blind auditions di The Voice Senior 2024, Filippo Lico conquista pubblico e giudici, scegliendo Arisa come sua coach.

Un talent show che sfida il tempo

The Voice Senior 2024 continua a sorprendere il pubblico con le sue blind auditions, dimostrando come la passione per la musica non conosca età. Condotta da Antonella Clerici, questa edizione del programma si è già distinta per momenti ricchi di emozione e talento puro. Tra gli aspiranti artisti, troviamo persone provenienti da ogni angolo d’Italia, ognuna con la propria storia e il proprio sogno da realizzare sul palco di Rai Uno.

Performance che lasciano il segno

La serata è stata un susseguirsi di esibizioni memorabili, ma è Filippo Lico da Vibo Valentia a rubare la scena. Ex ufficiale di marina mercantile e appassionato di musica, Filippo ha interpretato “Giorgia on my mind” suscitando l’ammirazione unanime dei coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino, che si sono girati quasi immediatamente. La sua performance ha scatenato una standing ovation, e le sue parole commosse su Ray Charles hanno aggiunto ulteriore profondità al suo già straordinario intervento.

La scelta del cuore

La decisione di Filippo Lico di scegliere Arisa come coach è stata il culmine di una serata già ricca di emozioni. I complimenti dei giudici, tra cui quello di Gigi D’Alessio che ha paragonato l’esibizione di Filippo a un atto d’amore con la canzone, e di Loredana Bertè, che ha espresso il suo desiderio di averlo nel suo team, mostrano il forte impatto che Filippo ha avuto su tutti. Tuttavia, è stata la capacità di Arisa di toccare il cuore di Filippo a convincerlo, dimostrando ancora una volta come The Voice Senior sia una vetrina non solo per la voce ma anche per l’anima degli artisti.