In pieno centro a Bari, giovane di soli 26 anni si lancia nel vuoto e muore

0 SHARES Condividi Tweet

Giovane di 26 anni compie un gesto estremo lanciandosi dal balcone nel centro di Bari.

Dramma in via Quintino Sella

In pieno centro a Bari, un ragazzo di 26 anni ha tragicamente posto fine alla sua vita gettandosi dal balcone di un’abitazione situata in via Quintino Sella, all’angolo con via Piccinni.

In un articolo precedente avevano riportato che l’autrice del tragico gesto era stata una donna. Poi con il passare delle ore si è appreso che a compiere l’estremo gesto non fosse stata una donna ma bensì un ragazzo di 26 anni.

Quest’area, vivace e frequentata nel cuore del capoluogo pugliese, si è trasformata improvvisamente in scenario di una tragedia che ha lasciato i tanti passanti in stato di shock.

Pronto intervento di soccorso e sicurezza

Immediatamente dopo l’accaduto, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 sono accorsi sul posto, dimostrando grande professionalità e tempestività nel tentativo di assistere il giovane.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la gravità delle ferite riportate ha reso vana ogni azione di soccorso. “Il ragazzo purtroppo è deceduto: si è gettato nel vuoto da un piano alto”, è stata la dolorosa conferma arrivata dalle autorità.

Caccia alle cause di un gesto disperato

L’intera città di Bari si trova ora a fare i conti con questo tragico evento, mentre le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per cercare di comprendere le ragioni che hanno spinto il giovane a compiere un gesto così drastico.