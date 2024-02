The Voice Senior momento indimenticabile, la gaffe della concorrente fa impazzire i social e Clementino non smette di ridere

0 SHARES Condividi Tweet

Durante le audizioni di The Voice Senior, Rita Begher sceglie Gigi D’Alessio nonostante sia Clementino l’unico a girarsi.

Una svolta inaspettata nelle audizioni

Le blind auditions di The Voice Senior sono sempre piene di sorprese, ma l’ultima puntata ha regalato un momento particolarmente esilarante. Rita Begher, esibendosi con “Zingara” di Iva Zanicchi, ha attirato l’attenzione di un solo giudice, Clementino, che, colpito dalla sua interpretazione, ha deciso di girarsi, sperando di aggiungerla al suo team. La reazione della concorrente, tuttavia, ha preso una piega inaspettata, creando una situazione alquanto divertente per il pubblico e i giudici.

Un’espressione di preferenza musicale

Dopo la sua performance, Rita ha espresso la sua ammirazione per tutti i giudici, dimenticandosi però di Clementino, l’unico che aveva mostrato interesse per la sua voce. Alla richiesta di scegliere un team, la sua risposta è stata chiara ma fuori dalle regole: “Scelgo te, Gigi!” Questa dichiarazione ha scatenato una serie di tentativi da parte di Clementino e degli altri giudici di spiegare come funziona il meccanismo di selezione del programma, ma Rita è rimasta fedele alla sua preferenza per Gigi D’Alessio, nonostante lui non avesse manifestato il desiderio di averla nel suo team. Infatti, Clementino ha provato a spiegare alla concorrente: “Aspetta, The Voice Senior funziona così: quando la concorrente canta si gira il giudice che apprezza la voce. Una volta che i giudici si girano il concorrente può scegliere tra i giudici che si sono girati. Ecco, qui mi sono girato solo io. Con tutto il bene per Gigi, ma lui non si è girato“. A quel punto la concorrente ha risposto: “Lo so ma io amo Gigi e le sue canzoni. Tu sei bello, ma scelgo Gigi, Gigi, voglio Gigi. Gigi lo vedo un po’ non so come“ e Clementino, tra le risate generali si è arreso.

Le regole del gioco

L’intervento di Antonella Clerici ha cercato di chiarire ulteriormente la situazione, sottolineando che un concorrente può unirsi solo al team del giudice che si è effettivamente girato. Nonostante le spiegazioni, Rita ha continuato a esprimere la sua preferenza per Gigi D’Alessio, creando un momento di leggera confusione ma anche di grande intrattenimento. Questo episodio dimostra come The Voice Senior non sia solo un talent show basato sulle capacità vocali, ma anche un palcoscenico dove si intrecciano personalità diverse.