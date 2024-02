Ritrovata morta nel canale una bambina di 5 anni, era scomparsa da qualche giorno

0 SHARES Condividi Tweet

Una tragica perdita a Londra: ritrovata senza vita una bambina di cinque anni

La comunità di Londra è stata scossa dalla tragica notizia del ritrovamento del corpo di una bambina di cinque anni in un canale. Nonostante gli sforzi disperati per salvarla, la piccola è deceduta in ospedale lo stesso giorno del ritrovamento.

Le ricerche disperate e il ritrovamento

Il pomeriggio di sabato 17 febbraio si è trasformato in un incubo per una famiglia di Londra quando si sono accorti della scomparsa della loro bambina. La Met Police e i cittadini hanno collaborato nelle ricerche, che purtroppo si sono concluse con il ritrovamento della piccola in un canale vicino alla sua casa. “Alle 16.13 di sabato 17 febbraio abbiamo ricevuto una segnalazione di scomparsa di una bambina di cinque anni dalla sua casa di Wharf Road. Gli agenti sono intervenuti e hanno effettuato una ricerca nell’area. Alle 16.24 la bambina è stata ritrovata in un canale vicino. Gli agenti e i membri del pubblico l’hanno salvata dall’acqua e hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare. I paramedici sono stati chiamati e la ragazza è stata portata in ospedale, dove purtroppo è morta intorno alle 19 della sera stessa”, hanno riportato le forze dell’ordine.

Il cordoglio e le indagini

La comunità e la polizia sono in lutto per la perdita della giovane vita. Un portavoce della Met Police ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, sottolineando che le indagini sono in corso, sebbene le circostanze non siano al momento considerate sospette. “La famiglia è stata informata e il nostro pensiero è rivolto a loro in questo momento difficile. Le nostre indagini sono in corso, ma le circostanze non sono ritenute sospette”, ha aggiunto la polizia, evidenziando la natura apparentemente accidentale della tragedia.