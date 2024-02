La bomba di Fabrizio Corona sulla separazione dell’anno ” Fedez farà causa a Chiara chiedendole 10 milioni per danni d’immagine”

0 SHARES Condividi Tweet



In un clima di crescenti speculazioni e tensioni, emerge la notizia di una possibile battaglia legale tra Fedez e Chiara Ferragni, con Fedez che potrebbe richiedere un risarcimento milionario.

La separazione di Fedez e Chiara: rumors e speculazioni

A seguito delle indiscrezioni rilasciate da Dagospia, il mondo del gossip è stato scosso dalla notizia che Fedez ha lasciato la residenza condivisa con Chiara Ferragni, dando vita a un turbine di voci sulla fine del loro matrimonio. La situazione è diventata ancor più complessa quando si è diffusa la voce che Fedez sia stato “accompagnato alla porta” dalla stessa Chiara, a seguito di un viaggio a Miami con l’assistente che avrebbe scatenato l’ira di Chiara. Allo stesso tempo, circolano sospetti su un possibile nuovo interesse amoroso di Chiara. “Fedez farà causa a Chiara Ferragni chiedendole 10 milioni di euro di risarcimento per danni d’immagine”, afferma Fabrizio Corona attraverso il suo sito “DillingerNews”, aggiungendo un nuovo capitolo a questa saga.

La fragilità di una coppia sotto i riflettori

Fabrizio Corona, noto per le sue incursioni nel mondo del gossip, sottolinea come Fedez e Chiara Ferragni non siano riusciti a sopportare le pressioni e le difficoltà, descrivendoli come individui fragili e deboli, la cui fortuna sembra essersi improvvisamente capovolta. “Sono fragili, deboli, ex fortunati che hanno buttato all’aria tutta la loro ricchezza, tutto quello che hanno ottenuto. O almeno la Ferragni, che ha ottenuto successo solo per c**o, fortuna, essere a momento giusto nel posto giusto”, dichiara Corona, evidenziando una critica verso la gestione della loro immagine pubblica e del successo ottenuto.

La battaglia legale annunciata

La situazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembra destinata a complicarsi ulteriormente con l’annuncio di una possibile azione legale da parte di Fedez contro Chiara, per un presunto danno d’immagine che Fedez ritiene di aver subito. Questa mossa, secondo Corona, è supportata da sufficienti basi legali e potrebbe tradursi in una richiesta di risarcimento milionario. La vicenda ha suscitato grande interesse mediatico, con i fan e i seguaci della coppia che attendono ulteriori sviluppi. “Fedez andrà a Belve dalla Fagnani ma nel frattempo, e ha tutte le carte in regola per farlo, pare che farà una causa milionaria contro la ex moglie per un danno di immagine che sarebbe ricaduto su di lui”, conclude Corona, lasciando presagire una lunga battaglia legale all’orizzonte.