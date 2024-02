The Voice Senior, la toccante storia di Giuseppe: “La musica mi ha salvato dal gioco d’azzardo” e Clementino non trattiene le lacrime

0 SHARES Condividi Tweet

Giuseppe Maragno commuove i coach e il pubblico di The Voice Senior con la sua storia di redenzione dal gioco d’azzardo grazie alla musica, scegliendo di unirsi al team di Clementino

Un passato burrascoso

Giuseppe Maragno ha lasciato il pubblico e i coach di The Voice Senior senza parole, condividendo una fase buia della sua vita dominata dal gioco d’azzardo. Dopo aver vinto 4 milioni di lire, si è trovato intrappolato in un vortice di scommesse per quasi dieci anni, perdendo tutto. La svolta è arrivata grazie a un dialogo con la sorella maggiore, che gli ha fatto capire che il miglior regalo che poteva farle era liberarsi di questo vizio.

La musica come via d’uscita

Sul palco di The Voice Senior, interpretando “Suspicious minds” di Elvis Presley, Giuseppe ha ricevuto l’approvazione unanime dei coach, ma è stato il significato personale della sua partecipazione al programma a toccare il cuore di tutti. Ha ammesso che la musica, sparita dalla sua vita durante gli anni del gioco, è stata fondamentale nel suo percorso di guarigione e rinascita. La sua esibizione è stata un momento di pura emozione, simbolo di una lotta interiore vinta contro le dipendenze.

Un messaggio di speranza

La storia di Giuseppe ha commosso profondamente i coach, in particolare Clementino, che non ha trattenuto le lacrime. Il rapper ha sottolineato l’importanza di sfogarsi e condividere le proprie battaglie, evidenziando come il problema non sia solo il gioco d’azzardo, ma qualsiasi forma di dipendenza che possa rendere prigionieri. La scelta di Giuseppe di unirsi al team di Clementino ha suggellato un momento di grande empatia e comprensione reciproca, lasciando un messaggio di speranza e forza a chiunque stia affrontando sfide simili.