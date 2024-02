Elodie scrive un post pieno d’amore per Andrea Iannone, arriva il commento di Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie celebra il successo di Andrea Iannone in superbike con un messaggio appassionato, ricevendo un commento da Belen

Un ritorno vincente

Andrea Iannone segna un importante traguardo nella sua carriera sportiva conquistando il terzo posto in una gara di superbike in Australia. Dopo un periodo di sosta, il campione ritorna in pista dimostrando forza e determinazione, eventi che non sono passati inosservati agli occhi della sua attuale compagna, Elodie, e della sua ex, Belen Rodriguez.

Supporto e amore da Elodie

Elodie, con entusiasmo e orgoglio, ha espresso il suo amore e ammirazione per Iannone tramite un messaggio su social media, lodando il suo spirito combattivo e la sua resilienza. “Sei il mio buono, bello e matto come un cavallo. C se ti amo!”**, ha scritto, evidenziando il profondo legame e il supporto morale che offre al pilota.

La maturità di Belen

Inaspettatamente, anche Belen, ex fidanzata di Iannone e amica di Elodie, ha lasciato un commento al messaggio di Elodie, dimostrando grande maturità e sportività. “Quanto sono felice! La determinazione il cuore buono vincono sempre! Siete una favola”, ha commentato, sottolineando un clima di serenità e supporto reciproco che trascende le vicende personali del passato.

Questo scambio di messaggi riflette non solo la gioia per il successo professionale di Iannone ma anche un esempio di come relazioni passate e presenti possano convivere in armonia, con rispetto e felicità condivisa. La storia dimostra che, nonostante le complesse dinamiche sentimentali, è possibile mantenere un legame di amicizia e sostegno, celebrando insieme le vittorie della vita.