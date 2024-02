‘C’è Posta per Te’, “Alessandro Siani cerca marito per Arisa, la fine delle ricerche dà un risultato che fa esplodere i social di like

0 SHARES Condividi Tweet

Nel tentativo di trovare il marito perfetto per Arisa in “C’è Posta per Te”, Alessandro Siani presenta vari candidati, ma nessuno sembra all’altezza. Ecco cosa è successo.

Un tentativo nobile ma infruttuoso

In una delle storie più curiose di “C’è Posta per Te”, Alessandro Siani ha tentato di aiutare Arisa a trovare l’uomo dei suoi sogni. La missione nasce dopo che Siani ha letto un post di Arisa che esprimeva il desiderio di trovare marito. Rivolgendosi a Maria De Filippi, Siani ha espresso il suo intento: “Sei riuscita a sancire la pace con tutti, padri, figli, pappagalli, tu praticamente Maria ti mancano il passaggio di proprietà delle auto, la voltura, i miei complimenti. Sei riuscita a far piangere milioni di persone. Ho scelto oggi di essere qui, è perché mentre stavo lavorando al mio film, Succede anche nelle migliori famiglie, ad un certo punto cosa accade, stavo con i miei autori, e vedo questo post di Arisa e allora, visto che Arisa la conosco da anni, io le voglio bene e tu le vuoi bene, ma vogliamo trovare un uomo per Arisa?”

La presentazione dei candidati

Arisa, con spirito aperto e curioso, si è prestata al gioco. Siani ha introdotto una serie di candidati, ciascuno con caratteristiche uniche pensate per sorprendere e, forse, conquistare il cuore della cantante. Tra gli aspiranti mariti c’è un uomo di nome Antonio Fiorillo, descritto da Siani come l’ideale per una donna ironica: “Visto che sei una donna ironica, secondo me ci vuole un uomo che ti faccia ridere Antonio Fiorillo, vicino ad una grande donna ci vuole un grande uomo” seguito da Javier, un modello che “nel rapporto di coppia parla poco, non parla proprio”, e infine Ciro Salatino, un talentuoso imitatore.

Risultati inaspettati

Nonostante l’entusiasmo e la varietà dei candidati presentati, Arisa ha concluso che “Non esiste l’uomo giusto per me”, mantenendo una leggerezza e umorismo nella sua risposta. Sui social, in tantissimi hanno espresso il loro divertimento sia per l’idea di Siani sia per il modo in cui Arisa si è prestata al gioco. La ricerca di Siani, pur non avendo raggiunto l’obiettivo prefissato, ha offerto momenti di leggerezza e divertimento, dimostrando che talvolta il percorso può essere più significativo della destinazione. Arisa e Siani hanno concluso l’esperienza con un abbraccio, simbolo di un’amicizia che va oltre le disavventure amorose e le aspettative non soddisfatte.