Sanremo, fratelli travolti da un camion, 17 enne muore sul colpo, la sorella 15 enne, fuori pericolo dopo 12 ore di intervento

Dopo un intervento chirurgico di 12 ore, una ragazza di 15 anni si sveglia, ma la sua prognosi rimane riservata a seguito di un tragico incidente a Sanremo.

Un risveglio tra speranza e dolore

Nel pomeriggio di oggi, una luce di speranza si è accesa per la famiglia di una giovane ragazza di Triora, gravemente ferita in un incidente stradale a Sanremo. La 15enne ha riaperto gli occhi dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico durato 12 ore, necessario a seguito delle serie lesioni riportate quando è stata investita da un camion mentre attraversava la strada. Nonostante il successo dell’operazione, la prognosi della ragazza resta tuttavia riservata, lasciando la famiglia e la comunità in ansiosa attesa.

La città si stringe attorno alla famiglia

Il tragico evento ha scosso la comunità locale, non solo per le gravi condizioni della giovane sopravvissuta, ma anche per la perdita di suo fratello Mohtadi, di 17 anni, deceduto a seguito dell’incidente. La famiglia, che ha trascorso ore angoscianti nella sala d’attesa dell’ospedale, ha voluto esprimere la propria gratitudine verso il personale sanitario per l’impegno e la cura dedicati alla loro figlia. Questo gesto di riconoscenza riflette il forte legame tra la comunità e le istituzioni sanitarie nel momento del bisogno.

Responsabilità e conseguenze legali

L’incidente ha anche sollevato questioni legali significative, con il camionista coinvolto ora sotto indagine per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose. Le dichiarazioni dell’autotrasportatore, che ha affermato di “non essersi accorto di nulla” prima di proseguire la marcia, aggiungono un ulteriore strato di complessità al caso.