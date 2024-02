Puglia, scontro frontale tra una Bmw e una punto, muoiono due ragazzi di 20 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia sulle strade del Brindisino: due giovani perdono la vita in un incidente stradale.

Un altro drammatico incidente a Mesagne

Solo 48 ore dopo un incidente mortale, le strade del Brindisino sono state teatro di un’altra tragedia. Nella serata di domenica 25 febbraio, due giovani hanno perso la vita in un incidente sulla strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna. L’incidente si è verificato intorno alle 20:30, scuotendo nuovamente la comunità locale.

I soccorsi e le vittime

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare uno dei due giovani, purtroppo senza successo. I vigili del fuoco e la Polizia locale hanno lavorato insieme per gestire la situazione e assistere le vittime. Le indagini sono in corso per accertare le dinamiche dell’accaduto, che al momento sembra essere stato causato da uno scontro frontale tra due veicoli: una Fiat Grande Punto, con a bordo i due giovani deceduti, e una Bmw, il cui conducente, un 32enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi.

Le conseguenze dell’incidente

L’area dell’incidente, avvenuto nei pressi della prima rotatoria da Mesagne verso Torre, vicino all’agriturismo Le Terre, è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso e garantire l’intervento dei soccorsi. La comunità di Mesagne e dei dintorni è nuovamente in lutto, facendo i conti con la perdita di due giovani vite e le gravi conseguenze di questo tragico evento.