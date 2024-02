Incidente mortale nel barese, perde il controllo di un Suv e finisce fuori strada, morto 47enne

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico epilogo su strada bagnata: un incidente vicino Santeramo miete una vita.

Incidente mortale vicino Santeramo

Nel tardo pomeriggio, tra Santeramo e Altamura, si è verificato un tragico incidente stradale che ha visto coinvolto un uomo di 47 anni, N.F., residente a Santeramo. L’incidente ha avuto luogo su una strada esterna che collega le due città. N.F., alla guida del suo Suv, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Le condizioni meteorologiche avverse, con la pioggia che probabilmente ha reso scivoloso l’asfalto, sono state indicate come causa probabile dell’incidente. “L’uomo – alla guida di un Suv – sarebbe finito fuori strada, probabilmente a causa della pioggia, rimanendo incastrato nel veicolo,” riportano le fonti.

Intervento dei soccorsi e triste esito

Un passante ha notato l’auto fuori strada e ha immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo del 118 e dei Vigili del fuoco, i tentativi di soccorso si sono rivelati vani. Dopo essere stato estratto dal veicolo, per N.F. non c’era più nulla da fare. “A nulla è valso l’intervento del 118 e dei Vigili del fuoco che, una volta estratto l’uomo dall’auto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso,” descrivono le fonti ufficiali. Questo incidente sottolinea tragicamente i pericoli che le condizioni meteorologiche avverse possono rappresentare per la sicurezza stradale.