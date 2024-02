La Puglia piange Matteo e Matilde di 20 e 18 anni, le loro vite spezzate da un incidente, tornavano da una partita di volley

0 SHARES Condividi Tweet

Lutto a Brindisi: due giovani vite spezzate in un tragico incidente stradale.

Una serata tragica tra Mesagne e Torre Santa Susanna

Nella tranquilla serata di domenica 25 febbraio, un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di due giovani, Matteo Buccoliero e Matilde Chionna, di 20 e 18 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada statale che unisce Mesagne a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. La loro auto, una Fiat Grande Punto, si è scontrata frontalmente con una Bmw guidata da un uomo di 32 anni. L’impatto è stato devastante, tanto che nonostante il pronto intervento dei soccorritori del 118, per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Le vittime di una serata come tante

Le immagini circolate mostrano la gravità dell’incidente: la vettura dei due giovani, provenienti da Sava (Taranto), è stata ritrovata accartocciata in un campo adiacente la strada, mentre la Bmw presentava gravi danni. Il conducente di quest’ultima è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Matteo e Matilde stavano tornando a casa dopo aver assistito a una partita di volley a Oria, dove Matilde partecipava al campionato regionale femminile di serie D con la squadra New Volley Oria.

Indagini in corso per chiarire le cause

Al momento dell’incidente, le cause dello scontro sono ancora oggetto di indagine. La polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo della tragedia. Questo incidente lascia una comunità in lutto e solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza stradale. Le giovani vite di Matteo Buccoliero e Matilde Chionna sono state tragicamente interrotte, lasciando dietro di sé il dolore dei familiari, degli amici e di tutta la comunità che ora piange la perdita di due suoi membri promettenti.