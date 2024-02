Re Carlo costretto a cambiare il ruolo al suo scudiero Jonathan Thompson: troppo fascino, il web impazzisce per lui

0 SHARES Condividi Tweet

Jonathan Thompson, noto per il suo fascino, si trasferisce a un nuovo incarico su richiesta, evitando l’attenzione eccessiva dei fan online.

Il fascino inaspettato di uno scudiero

Jonathan Thompson, tenente colonnello del Royal Regiment of Scotland e scudiero di Re Carlo III, ha recentemente fatto notizia per un motivo alquanto insolito. Il suo aspetto e il carisma hanno attirato l’attenzione non solo del pubblico femminile ma anche dei social media, trasformandolo in una vera e propria celebrità online. La situazione ha raggiunto un punto tale che sia Thompson sia il palazzo hanno ritenuto opportuno un trasferimento a un ruolo meno esposto. Questa decisione segue le numerose reazioni e il clamore generato dalle sue apparizioni pubbliche, che hanno visto Thompson al centro dell’attenzione per il suo stile e la sua eleganza, soprattutto quando indossa il tradizionale kilt scozzese.

Una carriera distinta e multifacciale

Thompson non è solo un volto ammirato sul web; la sua carriera lo testimonia. Dal servire come guardia del corpo della regina Elisabetta a rappresentare un punto di riferimento durante eventi di alto profilo, come l’incoronazione di Carlo, Thompson ha sempre dimostrato dedizione e professionalità. Il suo ruolo di scudiero lo ha visto agire come braccio destro del re, gestendo situazioni impreviste con discrezione e competenza. L’incontro con figure di spicco internazionali e la partecipazione a momenti storici sottolineano l’importanza del suo lavoro oltre l’aspetto fisico.

L’influenza di una star del web

Nonostante la sua indiscussa competenza professionale, è stato l’impatto di Thompson sui social media a dominare le discussioni recenti. Video virali e commenti ammirati hanno portato Buckingham Palace a riconsiderare il ruolo dell’ufficiale, evidenziando come l’attenzione mediatica possa influenzare anche le figure tradizionalmente riservate. Il trasferimento di Thompson a un incarico meno pubblico non solo mira a ridurre questa attenzione indesiderata ma anche a preservare l’integrità del suo lavoro e della monarchia stessa.

La decisione di spostare Thompson dimostra un equilibrio tra il rispetto per la sua professionalità e la necessità di gestire l’immagine.