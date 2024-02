60enne con il reddito di cittadinanza vive con 300 euro al mese, “Ai colloqui mi dicono sempre: “Lei è un po’ vecchiotto”

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 64 anni condivide la sua esperienza di disoccupazione e la difficile ricerca di lavoro, affrontando pregiudizi legati all’età nonostante la volontà di rimanere attivo nel mondo del lavoro.

Una vita di lavoro e l’improvvisa svolta

Dopo oltre tre decenni di dedizione al settore della pesca, un uomo si trova improvvisamente senza lavoro all’età di 64 anni. Nonostante la sua esperienza e la capacità di adattarsi a nuovi ruoli, come dimostrato dai brevi periodi trascorsi nel facchinaggio e nelle pulizie, il sostegno finanziario è limitato: vive da solo e riceve meno di 300 euro dal reddito di cittadinanza. Questa situazione evidenzia le difficoltà economiche che molti anziani lavoratori incontrano quando perdono il loro impiego principale.

La ricerca costante di un’opportunità

Quest’uomo non si è arreso di fronte alla disoccupazione. Ogni giorno, risponde a decine di annunci di lavoro, un impegno che porta avanti da anni nella speranza di trovare un’occupazione stabile. La sua storia è un esempio di determinazione, dimostrando un desiderio di rimanere produttivo e di contribuire alla società nonostante gli ostacoli. Tuttavia, il processo di ricerca di lavoro è reso ancora più arduo dai pregiudizi legati all’età che incontra durante i colloqui.

Il pregiudizio sull’età: un ostacolo invisibile

Durante i colloqui, si scontra ripetutamente con la barriera dell’età. Nonostante la sua forma fisica e la disponibilità a mettersi alla prova, le aziende esitano a offrirgli una posizione, evidenziando un problema diffuso nel mercato del lavoro: la discriminazione basata sull’età. Questo atteggiamento non solo limita le opportunità per gli anziani lavoratori ma ignora anche il valore che l’esperienza e la saggezza possono portare in un ambiente lavorativo.