Chiara Ferragni ai microfoni di Pomeriggio 5: “Lasciatemi stare, devo andare dalla psicologa, sto soffrendo molto”

In un periodo turbolento, Chiara Ferragni chiede riservatezza mentre naviga tra la fine della sua relazione con Fedez e controversie legali, sottolineando l’importanza del benessere familiare.

Una richiesta di privacy in tempi di crisi

Ai microfoni di Pomeriggio 5, Chiara Ferragni ha espresso il bisogno di privacy, sottolineando la delicatezza del momento che sta vivendo a seguito della separazione da Fedez. “Posso andare dallo psicologo in pace?”, ha detto la Ferragni ai giornalisti che l’attendevano fuori dal suo appuntamento, rivelando la profondità del suo dolore: “È un momento doloroso”. Queste parole riflettono non solo la sua sofferenza personale ma anche il desiderio di affrontare questo periodo lontano dai riflettori, in cerca di supporto professionale.

Controversie e confronti legali

Oltre alla fine della sua relazione, la Ferragni è coinvolta in questioni legali che aggiungono ulteriore stress alla sua situazione. La rottura con Fedez è stata segnata da uno scambio di lettere tra i loro avvocati, evidenziando un conflitto che ha raggiunto il pubblico. Fedez ha espresso il proprio disappunto per le interviste pubbliche rilasciate dalla Ferragni, che contraddicono la promessa di mantenere un basso profilo durante questi momenti difficili. In particolare, ha criticato la decisione della Ferragni di discutere dettagli personali con la stampa, rimarcando che la priorità dovrebbe essere il benessere dei loro figli.

Il desiderio di proteggere la famiglia

La Ferragni ha apertamente discusso della sua filosofia di gestione delle crisi familiari, sottolineando l’importanza di risolvere i problemi internamente, senza esporli al giudizio pubblico. “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri c’è stato… Comunque è mio marito…”, ha condiviso in un’intervista, aggiungendo che preferisce “tenere i problemi tra le mura familiari”. Questo approccio rispecchia il suo impegno a salvaguardare l’intimità e la sicurezza emotiva dei suoi cari, specialmente in un periodo caratterizzato da caos esterno e tensioni interne.

In questo contesto complesso, Chiara Ferragni cerca di navigare tra le sfide personali e pubbliche con dignità, chiedendo comprensione e spazio per guarire.