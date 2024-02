Puglia, l’ultimo saluto dei compagni di classe alla 17enne Matilde, un mazzo di fiori sul banco e tanta commozione

0 SHARES Condividi Tweet

Commozione e ricordo: il Liceo Ettore Palumbo di Brindisi omaggia Matilde Chionna

Un tributo scolastico alla giovane promessa

Il Liceo Ettore Palumbo di Brindisi ha reso omaggio a Matilde Chionna, diciassettenne promessa del volley locale, e al suo fidanzato Matteo Buccoliero, tragicamente scomparsi in un incidente stradale. La scuola ha osservato un minuto di silenzio e posizionato un mazzo di fiori sul banco vuoto di Matilde, studentessa della terza liceo, simbolizzando il profondo vuoto lasciato dalla sua assenza. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, mentre la coppia tornava da una partita di volley.

Solidarietà e dolore della comunità educativa

La comunità scolastica esprime il suo dolore e sostegno con un messaggio: “Con profondo dolore e sgomento, la nostra comunità scolastica si unisce nel ricordo di Matilde Chionna della 3A L prematuramente scomparsa a seguito di un tragico incidente stradale”. La scuola ha inoltre facilitato il commovente gesto dei compagni di classe che si sono recati all’obitorio per un ultimo saluto a Matilde, sottolineando il forte legame che univa la studentessa ai suoi amici e alla comunità scolastica.

Il mondo dello sport e la comunità in lutto

Il cordoglio si estende oltre i confini scolastici, toccando il mondo dello sport pugliese. La Fipav Puglia e la squadra Damiano Spina Volley Oria, per cui Matilde aveva giocato l’ultima partita, esprimono la loro vicinanza alla famiglia. Anche la comunità di Sava, dove Matteo Buccoliero, figlio del noto magistrato Mariano Buccoliero, era profondamente radicato, si unisce al dolore per la perdita. Le indagini sull’incidente, che hanno visto il sequestro delle due auto coinvolte, sono in corso, cercando di fare luce su questa tragica vicenda che ha colpito due giovani vite e le loro famiglie.