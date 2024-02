Tomaso Trussardi ridicolizza Chiara Ferragni: “Non ne combina una giusta, avrà mangiato troppi panettoni”

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi smentisce le affermazioni di non conoscenza con Chiara Ferragni, mostrando foto del 2016 che provano una lunga conoscenza, in risposta alle dichiarazioni dello staff della Ferragni.

La reazione di Trussardi alle smentite

Tomaso Trussardi esprime il suo disappunto per come lo staff di Chiara Ferragni ha negato qualsiasi familiarità tra i due, definendo tale negazione “riduttiva ed offensiva”. L’imprenditore di moda enfatizza una conoscenza pluriennale con Ferragni, risalente a quando lei era agli inizi della sua carriera di influencer. Le parole di Trussardi, “Ci conosciamo da anni. Liquidare con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo ed offensivo. Non ne combinano una giusta, avranno mangiato troppi panettoni”, riflettono il suo disappunto verso le affermazioni superficiali diffuse da alcuni membri dello staff della Ferragni.

Un passato professionale condiviso

Trussardi ribadisce la storica collaborazione con Chiara Ferragni e sua sorella Valentina, sottolineando la partecipazione attiva di Chiara a vari eventi e sfilate organizzate dalla casa di moda Trussardi. “Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’… Hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative”, dichiara Trussardi, evidenziando un rapporto di stima e simpatia professionale che va oltre le semplici apparizioni pubbliche.

Prove fotografiche e la sfida alle smentite

Per rafforzare la sua posizione, Trussardi ha condiviso su Instagram delle foto che lo ritraggono insieme a Chiara Ferragni durante la sfilata primavera/estate 2016, contraddicendo quindi le dichiarazioni dello staff di Ferragni sulla loro presunta mancanza di conoscenza. Queste immagini servono a Trussardi non solo per smentire le affermazioni recenti ma anche per sottolineare la profondità di un rapporto che, secondo lui, è stato ingiustamente minimizzato.

In questo contesto di pubbliche smentite e prove fotografiche, la disputa tra Tomaso Trussardi e lo staff di Chiara Ferragni solleva interrogativi sulla verità dietro le loro relazioni professionali e personali, sottolineando come la percezione pubblica possa essere facilmente influenzata da dichiarazioni e contro-dichiarazioni.